Vater erstochen: Sechs Monate Haft für Sohn (19)

„Es war immer so ein richtiger Druck in der Luft“

Verteidiger Martin Preslmayr sprach in der Schöffenverhandlung von Notwehr und forderte einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft sah keine gerechtfertigte Abwehr. Der Angeklagte beschrieb seinen Vater als „Tyrann“. „Es war immer so ein richtiger Druck in der Luft“, berichtete der 19-Jährige über das Familienleben. An die eigentliche Tat im Zimmer konnte er sich nicht erinnern.