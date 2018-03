Linzer Seilbahn soll bald bis Plesching „schweben“

„Nicht in Stein gemeißelt“

„Die Trasse, so wie sie sich jetzt darstellt, ist aber nicht in Stein gemeißelt“, will der FP-Infrastruktur-Stadtrat die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abwarten. Die, wenn der Stadtsenat am 22. März dafür grünes Licht gibt, in Auftrag gegeben wird und bereits ab Sommer erster Aufschlüsse über das Projekt liefern soll.