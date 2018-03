Mit dem Rad zur Arbeit bringt Gehaltserhöhung

Für die Angestellten einer Werbeagentur in Neuseeland zahlt sich das Radeln zur Arbeit auf dem Lohnzettel aus: Agenturchef Tim Chesney kündigte am Mittwoch an, dass es für jede Fahrt mit dem Rad zur Arbeit und zurück fünf Neuseeland-Dollar extra gebe - umgerechnet sind das knapp drei Euro. Wer übers Jahr hinweg mehr als die Hälfte der Tage strampelnd kommt, soll sogar das Doppelte bekommen.