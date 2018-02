Streit in Wiener Asylheim endet blutig

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in eine Wohngemeinschaft für Asylwerber in die Gerhardusgasse gerufen. Die beiden Somalier dürften in einem Zimmer in Streit geraten sein. "Mehrere Zeugen waren in der Küche, sie haben Schreie aus dem Zimmer gehört und die Einsatzkräfte verständigt", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Zeugen beschuldigten den 18-Jährigen, seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser attackiert zu haben.