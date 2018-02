Kalbsleber als Obst getarnt - 208.000 Euro Strafe

War es der Nervenkitzel, beim "Etikettenschwindel" erwischt werden zu können? Über die Gründe für seine Taten schwieg sich der Angeklagte beim Gerichtstermin jedenfalls aus. Fest steht nur: Der Kunde hatte mindestens viermal in einem Monat in einem Supermarkt in München-Haidhausen Kalbsleber getarnt und schließlich als billigeres Obst abgewogen und verrechnet. Beim Zahlen an einer Selbstbedienungskasse fiel der Betrug anfangs nicht auf.