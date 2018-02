„Lima“ darf über Sozialdemokratie abstimmen

AfD überholt SPD in bundesweiter Umfrage

Das Ergebnis der Befragung soll am 4. März verkündet werden. Die Partei geht von Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Der Start der Mitgliederbefragung wurde am Dienstag von einer INSA–Umfrage für die "Bild" überschattet, wonach die AfD mit 16 Prozent erstmals die SPD (15,5 Prozent) in einer bundesweiten Umfrage überholt haben soll.