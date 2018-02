Sex für bessere Noten: Lehrer (29) verurteilt

Ein 29-jähriger Ex-Lehrer ist am Montag am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Schülern und pornografischer Darstellungen Minderjähriger zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, davon 18 Monate bedingt, verurteilt worden. Zudem soll er in Haft eine Therapie machen. Er hatte etwa seinen Schülern bessere Noten angeboten und als Gegenleistung Sex verlangt.