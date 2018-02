Sekretärin hatte Klimt-Bild daheim versteckt

Die 1977 pensionierte Sekretärin, die letztwillig verfügte, das Bild nach ihrem Tod der Stadt zurückzugeben, verstarb im Dezember 2017. Ein Rechtsanwalt der Verstorbenen überbrachte das Bild und die letztwillige Verfügung am 15. Jänner 2018. In der letztwilligen Verfügung gibt die Verstorbene an, sie habe seinerzeit bemerkt, dass Leihgaben in der Neuen Galerie nicht entsprechend dokumentiert waren, und Walter Kasten, den damaligen Leiter, darauf angesprochen. Kasten verlangte von ihr, zu schweigen und niemanden zu informieren. Dafür „schenkte“ er ihr das Klimt-Bild „Zwei Liegende“.