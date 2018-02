Angst vor Norovirus: Schon 194 Personen infiziert!

Die Zahl der am Norovirus erkrankten Personen steigt nach wie vor an. Wie die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang mitteilten, wurden am Montag 17 neue Fälle gemeldet - 8 in Pyeongchang und 9 in Gangneung. Damit sind bereits 194 Erkrankungen bestätigt.