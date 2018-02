Bitter! Anna Gasser geht im Slopestyle leer aus

Der Wind machte den Athletinnen im Bewerb schwer zu schaffen. Viele konnten ihre Sprünge nicht stehen, so auch Anna Gasser. Für einen gut kalkulierten ersten Lauf erhielt die 27-Jährige 83,00 Punkte. Die 26-jährige Kärntnerin riskierte nach dem zwölften Zwischenrang im zweiten Versuch viel. Nach einem gelungenen oberen Teil in der Rail-Sektion geriet der vorletzte Sprung zu weit. Gasser erhielt 46,56 Punkte und konnte nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen.