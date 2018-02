Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan

Das hieß schon immer so, sagen die einen - das erinnert an Rassismus und Sklaverei, protestieren die anderen. In Frankfurt tobt derzeit eine heftige Debatte um die Bezeichnung Mohr. Das Wort dürfe es wie das "N-Wort" einfach nicht mehr geben, es werte dunkelhäutige Menschen ab, erklärt die Ausländervertretung, die 26 Prozent der Bevölkerung in Frankfurt vertritt. Die lokale CDU weist die Forderung als "bizarr" zurück, die Grünen sind dafür. Mittlerweile weitet sich die Debatte auf viele deutsche Städte aus - sofern sie zwischen entnervten und entbehrlichen Wortspenden, Achselzucken und hysterischen Forderungen noch sachlich geführt werden kann.