Sexuelle Übergriffe in Mekka an der Tagesordnung

Opfer berichtet: "Ich war buchstäblich wie versteinert"

Die pakistanische Frau Sabica Khan schilderte ihre Erfahrung auf Facebook. Bei der dritten Umrundung habe sie eine Hand auf ihrer Taille gespürt, aber noch ein Versehen vermutet. Wenig später spürte sie erneut eine Berührung. "Ich fühlte mich sehr unwohl", schilderte Khan in ihrem Posting. Sie habe das Ritual aber fortgesetzt. Während der sechsten Umrundung wurde der Übergriff schließlich eindeutiger, als sie fühlte, dass etwas "aggressiv gegen meinen Hintern stocherte". Sie sei erstarrt, weil sie sich nicht sicher gewesen sei, ob das absichtlich geschah. Weil die Menschenmenge so groß war, konnte sie nur langsam weitergehen. Es sei unmöglich gewesen, sich umzudrehen. Schließlich versuchte der Unbekannte, sie am Hintern zu packen. Das Opfer konnte die Hand jedoch wegstoßen.