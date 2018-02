Platzsturm bei Rapid-Austria: War es Wettbetrug?

Das Wiener Derby zwischen Rapid und Austria (1:1) und sein absolut skandalöses Nachspiel: Die "Krone" kam an den Polizeibericht, der die beiden Flitzer, die eine klare Torchance der Austria in der Schlussphase verhinderten (siehe Video oben), mit Wettbetrug in Zusammenhang bringt. Doppelt heftig: Die Beschuldigten gaben an, mit Rapid-Spieler Dejan Ljubicic verwandt bzw. bei Rapid wohlbekannt zu sein. Der Verein und der Spieler bestreiten dies vehement.