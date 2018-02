Vorwürfe gegen Stöger: „BVB schon länger im Kopf“

„Es war überraschend. Ich bin schon lange im Fußballgeschäft und habe oft gehört, dass Trainer, die eine lange und prägende Zeit mitgemacht haben, danach leer sind und erst wieder auftanken müssen, um kreativ zu sein und Input in die nächste Mannschaft geben zu können“, so Schumacher über Stöger, der nur sieben Tage nach seinem Abschied in Köln bei den Dortmundern unterschrieb.