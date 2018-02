Kraft nach erstem Trainingstag: "Habe noch Zeit“

"Ich will nicht nur dabei sein"

Da will er um den Sieg mitspringen können. Mit zwölf Jahren packte ihn das Olympia-Fieber, als er vor dem TV den Doppelsieg von Morgenstern und Kofler in Turin 2006 mitverfolgte. Da sei jetzt die erste Teilnahme bei den Spielen das Allergrößte: "Ich will nicht nur dabei sein. Eine Medaille ist das Ziel. Aber es muss auch passieren, Glück kann man nicht erzwingen."