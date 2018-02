5:2! Titelverteidiger Salzburg im Achtelfinale

Titelverteidiger Red Bull Salzburg steht im Achtelfinale der UEFA Youth League. Das U19-Team der Salzburger setzte sich am Mittwoch im Play-off gegen die Alterskollegen von Sporting Lissabon mit 5:2 (2:1) durch. Für die Jungbullen, die den europäischen Nachwuchs-Bewerb in der Vorsaison für sich entschieden hatten, war es bereits der 14. Matchsieg in Folge in der Youth League.