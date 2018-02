Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson über sein Leben

Nach mehr als drei Dekaden Weltkarriere war es auch für Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson an der Zeit, sein Leben noch einmal aufzurollen. In seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "What Does This Button Do?" erzählt der selbstsichere Brite aber eher weniger über seine Karriere bei der Heavy-Metal-Legende, sondern mehr über seine Nebenberufe und Hobbys abseits der großen Bühnen der Welt. Skandale und Schmutzwäsche werden komplett ausgeblendet.