Auftakt-Pleite für Österreichs Fed-Cup-Team

Das österreichische Fed-Cup-Team ist am Mittwoch in Tallinn mit einer 1:2-Niederlage gegen Polen in Gruppe D der Europa/Afrika-Zone I gestartet. Den ÖTV-Punkt in diesem Tennis-Teambewerb holte im "Tallink Tennis Center" der estnischen Hauptstadt die Oberösterreicherin Melanie Klaffner mit einem 6:4, 6:3-Sieg gegen Magdalena Frech. Nach diesem Auftakterfolg drehten die Polinnen die Partie noch.