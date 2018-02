ÖSV-Abfahrer: Gold am Kopf und Gold vor Augen

"An anderen Orten musst du bis zum Start einen Wandertag absolvieren. Wirklich perfekt hier“", sagt Reichelt, der nach 2006 und 2016 schon zum dritten Mal Rennen in Südkorea bestreitet. Und der wie auch Teamkollege Franz mit Gold-Helm in die Olympia-Abfahrt geht. Dass man eine Autostunde vom olympischen Dorf, wo der Norovirus umgeht, entfernt ist, ist natürlich auch kein Nachteil.