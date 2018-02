Er kickte betrunken, als der Scout ihn entdeckte!

Troy Deeney ist eine landesweit bekannte Person in England, auch wenn er nicht bei den großen Londoner Premier-League-Teams, wie Chelsea, Arsenal oder Tottenham spielt, sondern „nur“ bei Watford, dem Team von ÖFB-Kicker Sebastian Prödl. Für die Rot-Gelben traf er am Montag per Elfmeter gegen Chelsea (im Video) und zeigte nachher dem Gästefanblock den Stinkefinger. Doch das ist bei weitem nicht das skandalöseste, was er je getan hat.