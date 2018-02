Manuel Fettner im ersten Training bester ÖSV-Mann

Manuel Fettner ist am Mittwoch im ersten Training für das Normalschanzen-Skispringen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang der mit Abstand beste Österreicher gewesen. Der Tiroler belegte die Ränge sechs, zwei und acht. Seine Teamkollegen Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer und Clemens Aigner landeten in den drei Durchgängen nicht im Spitzenfeld.