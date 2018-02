Ösis und Piefke: Ungleicher Geschwister-Vergleich

Möchte Österreich nicht wie auf der Kitzbüheler Streif von Deutschland abgehängt werden, muss der Startvorteil einer solide stehenden Regierung genützt werden und schnell der Reformmut einkehren, der im Wahlkampf vollmundig versprochen wurde. Treffend analysierte der bei der Abfahrt in Kitzbühl drittplatzierte Österreicher Hannes Reichelt die Siegerstrategie des deutschen Erstplatzierten Thomas Dreßen: "Du musst hier ein bisserl das Herzerl in die Hand nehmen." Was beim Skifahren gilt, gilt auch in der Politik.