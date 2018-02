RB holt Engländer als Talentsichtungs-Chef!

Der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig hat den Engländer Paul Mitchell als neuen Chef für die Talentsichtung und -entwicklung verpflichtet. Der 36-jährige ehemalige Fußballer wird beim Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl ab sofort offiziell als "Head of Recruitment and Development die Talentesuche leiten", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.