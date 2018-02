Patriots-Star nach Super-Bowl-Pleite ausgeraubt!

Für Rob Gronkowski, 28-jähriger Tight End der New England Patriots, ist das Super-Bowl-Wochenende gleich doppelt bitter verlaufen. Nur einen Tag nach der 33:41-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles ist in dessen Haus eingebrochen worden, teilte der Polizeichef von Foxborough am Dienstag mit. Laut der US-Tageszeitung "Boston Globe" wurden dabei mehrere Safes und vermutlich Waffen gestohlen.