Schiene soll Transit-Streit mit Deutschland lösen

Lkw-Transit durch Schweiz kostet 225, über Brenner nur 100 Euro

Während in allen drei beteiligten Ländern staatliche Zuschüsse zur Förderung des Schienentransports erwogen oder schon beschlossen wurden, gab es in der Frage einer höheren Brenner-Straßenmaut für Lkw keine Einigung. Der Lkw-Transit durch die Schweiz koste 225, der über den Brenner nur 100 Euro, rechnete Hofer vor. Eine gemeinsame höhere Brenner-Maut von München bis Verona stößt jedoch in Deutschland auf Skepsis. Man habe vom Bodensee bis Rügen einheitliche Lkw-Mautsysteme, sagte Herrmann am Rande der Konferenz. Es sei wenig wahrscheinlich, dass man nur für die Inntalautobahn einen Sondertarif einführe.