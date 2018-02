Bezirkschef: „U3 bis Schwechat muss auf Schiene“

Geht es nach Stadler, soll die U-Bahn überhaupt gleich bis zum Flughafen Wien-Schwechat verlängert werden. "Es ist eigentlich für eine Weltstadt unwürdig, dass es dieses Angebot für die Passagiere nicht gibt", so Stadler. Der Bezirkschef will deshalb in den nächsten Wochen bei Bund und Stadt für den Ausbau werben.