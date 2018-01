"Deutsche müssen ihre Transit-Hausaufgaben machen"

(APA) -Das Transitforum Austria-Tirol hat angesichts der wegen der Lkw-Blockabfertigungen erneut aufflammenden Diskussionen rund um den Transit auf der Brennerachse in einem offenen Brief an den deutschen Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) Kritik geübt. Deutschland sei "Hauptverursacher durch jahrzehntelange Versäumnisse".