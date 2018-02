Jonathon Lillis: Mit totem Bruder zu Olympia

Es ist eine unfassbar berührende Geschichte: Wenn Jonathon Lillis am 9. Februar bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Pyeongchang mit den anderen Sportlerkollegen einläuft, trägt er seinen verstorbenen Bruder Mikey ganz nah bei sich: In einem Anhänger aus Glas. Nach seinem Tod wurde der jüngere Bruder eingeäschert. Den Anhänger mit seiner Asche wird Jonathon bei der Eröffnungsfeier tragen.