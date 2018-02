Juventus Turin feierte mit 7:0 höchsten Saisonsieg

Juventus Turin hat am Sonntag in der italienischen Meisterschaft den höchsten Saisonsieg gefeiert. Der Titelverteidiger schoss Sassuolo in der 23. Serie-A-Runde mit 7:0 aus dem Stadion und übernahm zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung. Der zwei Punkte dahinter auf Rang zwei liegende SSC Napoli gastierte im Abendspiel noch beim abgeschlagenen Schlusslicht Benevento.