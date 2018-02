Bar verpasst Strache und Hofer „Nazi-Lokalverbot“

Bar-Betreiber: "Plakat am nächsten Tag wieder abgenommen"

Der Betreiber der "Live Music Bar" in Sölden erklärte indes am Sonntagnachmittag gegenüber krone.at: "Das Ganze war eine satirische Aktion eines Mitarbeiters, der das Plakat am Abend aufgehängt hat. Ich ließ das Plakat an diesen Abend hängen und habe es am nächsten Tag wieder abgenommen." Zusatz: "Und die Herren Strache und Hofer würden wir natürlich jederzeit bewirten."