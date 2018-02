Flüchtlingsfamilie bekam über 7300 Euro im Monat

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise sind in Deutschland im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) noch immer 57.693 Asylver­fah­ren offen – davon ist jedes vierte Verfahren län­ger als 15 Mo­na­te anhängig, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Und das, obwohl das Personal laut dem Bericht seit 2015 von 2000 auf mittlerweile 7500 Mitarbeiter aufgestockt und Millionen Euro in die Behörde investiert wurden.