Quartett schlägt Mann (20) krankenhausreif

Vier Niederländer haben in der Nacht auf Samstag in Kirchberg in Tirol nach einem Streit einem 20-jährigen Landsmann aufgelauert und ihn krankenhausreif geprügelt. Das Quartett fügte dem jungen Mann einen Oberschenkelbruch, Serienrippenbrüche und auch noch eine Kopfverletzung zu und ließ ihn danach blutüberströmt auf der Straße zurück. Ein Passant entdeckte den Schwerverletzten und alarmierte die Einsatzkräfte.