Italiener (28) schießt aus Auto auf Afrikaner

Großeinsatz in Italien: In der Stadt Macerata hat ein 28-jähriger Italiener am Samstag aus dem Autofenster heraus auf Menschen geschossen und dabei sechs afrikanische Migranten verletzt. Der Mann feuerte an mehreren Orten der Stadt auf Afrikaner, bevor er nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen wurde (siehe Video oben). Vermutet wird ein rassistischer Hintergrund - als Vergeltung für den Mord an einer 18 Jahre alten Italienerin. Ein Nigerianer sitzt als Verdächtiger in dem Mordfall in Untersuchungshaft.