H. P. Baxxter: Hitparade statt Auftritt im Gericht

Im Lusthouse als DJ

Und obwohl der unverkennbare Scooter-Sound oft mit Spott und Häme überhäuft wurde, verkaufte die Gruppe rund 30 Millionen Tonträger. Am 10. Februar tingelt H.P. Baxxter als DJ durch Oberösterreich. Legt dabei einen Zwischenstopp im Lusthouse in Haag am Hausruck ein. Dabei können sich seinen Fans natürlich auf eine musikalische Zeitreise in die 90er-Jahre begeben. Ganz frei nach dem Motto: „Hyper Hyper – Is Everybody On The Floor?“