Professor bei Wanderung auf Vulkan verschwunden

Mit über 56.000 Euro am Freitag wurde das Wunschziel von 50.000 Euro an Spenden bereits weit übertroffen. "Meine Mutter ist am Boden zerstört, versucht aber, für meine kleine Schwester und meinen Bruder stark zu sein. Auf sie werden immense Kosten für die Rettungsaktion zukommen", schreibt Johanna Hofmann auf der Webseite.