Tirol: Rodler mussten auf Piste Auto ausweichen!

Schock für acht Rodler in der Nacht auf Montag auf einer Piste in Hochsöll in Tirol: Als die Schlittenfahrer in Richtung Tal unterwegs waren, tauchte hinter ihnen plötzlich ein Pkw (!) auf. Die Rodler mussten dem Fahrzeug ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Der waghalsige Autofahrer – ein Einheimischer - konnte schließlich ausfindig gemacht werden, verweigerte aber jegliche Aussage und zudem einen Alkotest.