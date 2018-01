Irre! Sturm Graz holt Jantscher und Edomwonyi heim

So wie Jantscher wird auch Edomwonyi beim ersten Spiel des Jahres am Samstag in Mattersburg fehlen. Der Angreifer befindet sich noch in der Türkei, um seine Zelte abzubrechen. Visum und Arbeitserlaubnis für den 23-jährigen Nigerianer werden in den kommenden Tagen erwartet. Edomwonyi soll ab Dienstag kommender Woche mit Sturm trainieren, Jantscher wird schon ab sofort mit seinen neuen Kollegen üben. "Ich freue mich riesig, für mich ist das eine sehr emotionale Geschichte. Hier waren meine ersten sportlichen Schritte. Es ist ein guter Zeitpunkt für meine Rückkehr und auch ein besonderer, weil sich Sturm weiterentwickelt hat", meinte der Flügelspieler.