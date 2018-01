Tochter von Tom Brady als „Nervensäge“ beleidigt!

Alex Reimer, Moderator beim Sender „WEEI“, hatte vorige Woche in einer Show eine Doku-Serie thematisiert, die Brady selbst auf Facebook postet. Offenbar meinte Reimer, es sei lustig, die in dem Videobeitrag am Rande vorkommende Vivian Lake (5) einfach mal so nebenbei als „lästige Nervensäge“ zu bezeichnen. Am Montag wiederum thematisierte Brady diesen Sager bei seinem wöchentlichen Interviewbesuch bei dem Sender – und er zeigte sich zutiefst enttäuscht und verletzt von den Worten.