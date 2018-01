Feuerwehrmann fand zwei Schwerverletzte

Während der Autofahrt wurde in Feuerwehrmann Augenzeuge, wie in der Nacht auf Montag in einem Waldstück in Garsten ein Wagen einen Hang hinabstürzte. Andreas Pengelstorfer (33) aus Ternberg suchte nach dem Wagen, fand das Wrack und die beiden Schwerverletzten und setzte die Rettungskette in Gang. Bravo!