Tief stehende Sonne: 1 Toter, 10 Verletzte auf A10

Toter bei Folgeunfall in Staukolonne

Ein Autolenker übersah dann die stehende Kolonne und fuhr dem letzten Fahrzeug auf. Dieses wurde nach vorne in das nächste Auto geschleudert, dessen Lenker, ein 64 Jahre alter Mann aus Spittal an der Drau, dabei schwerste Verletzungen erlitt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, trotz Reanimationsversuchen starb er noch an der Unfallstelle.