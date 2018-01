Paris im Ausnahmezustand: Pegel der Seine steigt

Das Hochwasser hält Paris in Atem. Der Pegel der Seine stieg in der Nacht auf Sonntag weiter an. Der Fluss sollte nach Angaben des Hochwasser-Informationsdiensts Vigicrues in der Nacht auf Montag mit 5,95 Metern seinen Höchststand erreichen, mehr als vier Meter über dem üblichen Pegel.