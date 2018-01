Pentz oder Hadzikic: Fotofinish im Austria-Tor!

Letzterer war als Einser in die Saison gestartet, spielte die acht Runden bis zur Verletzung an der Sohle, dann wieder in den Runden 16, 17 und 19. Kassierte dabei im Schnitt 1,45 Tore. Während Pentz bei neun Liga-Auftritten mit 1,44 Gegentoren den fast identen Schnitt lieferte, dabei dreimal zu null spielte. „Er hat gegen Salzburg und in der Europa League in Athen großartig pariert, dann länger die Chance bekommen“, erklärt Tormanntrainer Franz Gruber, der bei den Veilchen seit 1999 im Amt ist. Und die Kontrahenten auf Augenhöhe sieht: „Mit dem Ball ist Pentz extrem ruhig, das ist bei unserer Spielweise sehr wichtig. Ossi ist dafür bärenstark auf der Linie.“