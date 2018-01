Zartes Tauwetter nach Kneissl-Besuch in Istanbul

Zartes Tauwetter herrscht zwischen der Türkei und Österreich: Auf Einladung traf Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Donnerstag im osmanischen Dolmabahce-Palast in der Bosporus-Metropole Istanbul ihren Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Ein erstes Abtasten, wie Kneissl zur "Krone" sagt, nach den schweren Verwerfungen in den vergangenen zwei Jahren. Ihr türkischer Kollege spricht gar schon vom Öffnen einer neuen Seite in den Beziehungen.