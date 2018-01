50 Blatt weniger! Klopapier kürzer und kleiner

Interessante Fakten zu Toilettenpapier

In mehr als 90 Prozent der Privathaushalte wird Klopapier gekauft, sagen die Marktforscher. (Was der Rest macht, bleibt ein Geheimnis.) Dafür werden im Schnitt laut "Konsument" rund 30 Euro pro Kopf und Jahr ausgegeben. Drei- und vierlagige WC-Papiere sind am beliebtesten. Feuchtes Toilettenpapier wird in 41 Prozent der Haushalte gekauft.