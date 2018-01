Dominic Thiem: „Die Richtung stimmt aber!“

Dass die Nummer 97 die Nummer fünf entzaubern kann, überrascht Dominic nicht: „Das Level ist extrem hoch, hier kann fast jeder jeden schlagen.“ Das Minimalziel zweite Woche konnte Thiem abhaken und zum sechsten Mal in Folge ins Achtelfinale eines Grand Slams einziehen. „Die vierte Runde ist in Ordnung, körperlich hatte ich keine Probleme. Es geht definitiv in die richtige Richtung“, resümiert er nach zwei Wochen in Australien. Sein Landsmann Oliver Marach steht mit Mate Pavic nach einem Dreisatz-Sieg gegen Bopanna/Roger-Vasselin im Viertelfinale. Nach den Titelgewinnen in Doha und Auckland ist das Duo bereits elf Spiele in Folge ungeschlagen. Nun wartet das ungesetzte Doppel Daniell/Inglot (Nzl/Gb).