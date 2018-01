SKN St. Pölten vor Verpflichtung von Sturms Luan

Von Malaga über Istanbul nach Antalya – so lautet die heutige Flugroute von Sturm-Verteidiger Luan. Der Brasilianer wird das Camp der Steirer in Spanien verlassen und zum SKN in die Türkei stoßen. St. Pölten fand somit den dringend nötigen Innenverteidiger. Trainer Lederer: „Er wird uns sofort weiterhelfen können.“