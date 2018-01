„Thomas erinnert mich an den jungen Olympiasieger“

Welche Bedeutung hat dieser Sieg für den alpinen Ski-Sport in Deutschland?

Keine Ahnung! Deutschland ist da echt sonderbar. Früher brachen wir bei den Damen mit Riesch oder Rebensburg einen Rekord nach dem anderen. An Biathlon kommen wir nicht ran. Die hauen Podestplätze raus, dass es nur so scheppert. Wir müssen noch besser werden!