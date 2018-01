Nach Sturz: Hayböck im Teamspringen fraglich!

Nach neuesten Informationen wird am Sonntag spätestens nach dem Probedurchgang (15.00 Uhr) entschieden, ob Michael Hayböck im Teambewerb antreten kann. Das gab der ÖSV am Samstag bekannt. Der Einsatz des leicht am Unterarm verletzten Oberösterreichers am Sonntag scheint zwar möglich, eine Medaille wird für die ÖSV-Mannschaft aber so oder so ein schwieriges Unterfangen.