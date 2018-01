Strache: „Miese Kampagne gegen Toni Sailer!“

Platter: "Eine Sauerei"

Auch Tirols LH Günther Platter (ÖVP) wollte sich klar positionieren: "Das ist eine Sauerei, was da aufgeführt wird - nach so vielen Jahrzehnten und mehr als acht Jahre nach seinem Tod", sagte Platter am Donnerstag am Rande des "Kitzbühel-Empfang" des Landes. Man solle die Kitz-Ikone "in Frieden ruhen lassen", so Platter. Toni Sailer sei ein "großes Sportidol" gewesen, meinte der Landeshauptmann.