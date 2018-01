Acht Fakten zum Ski-Spektakel des Jahres

Wann war die Geburtsstunde des Skispektakels "Hahnenkamm-Rennen"? Im Jahr 1931. Das Rennen wurde damals angekündigt als Werbelauf, und zwar so: "Internationaler Abfahrts- und Slalomlauf am 28. und 29. März in Kitzbühel". Sieger war damals der Österreicher Ferdl Friedensbacher. Er setzte sich gegen 25 Konkurrenten in einer Zeit von 4:34,12 Minuten durch. Im Slalom, an dem 22 Läufer teilnahmen, siegte Hans Mariacher mit 0:44,48 Minuten im ersten und mit 0:43,12 Minuten im zweiten Durchgang. Das erste Rennen fand aber nicht auf derklassischen Streif bzw. dem Ganslernhang statt, sondern auf der Ehrenbachhöhe, einer anderen Skiabfahrt des Hahnenkamms. Die ersten "klassischen" Rennen auf Streif und Ganslern gab es im Jahre 1937. Thäus Schwabl hieß der Sieger.